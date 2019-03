Persib Bandung Dikabarkan Bakal Kedatangan 2 Pemain Asing Ini 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyerang asal Pakistan, Saadullah Khan yang santer diberitakan bergabung ke Persib Bandung angkat bicara soal rumor kepindahannya.

Melalui akun Instagramnya, @saadullah_10, Saadullah Khan mengaku masih menunggu kepastian bergabung dengan Persib Bandung.

Pemain asal Sui Southern Gas itu mengatakan saat Persib Bandung memberikan surat undangan untuk datang, dirinya tidak bisa memenuhinya.

Oleh karena itu, dirinya kini menunggu kabar terbaru dari agennya dalam waktu dua hari mendatang.

"When Persib Bandung sending me invitation letter that time I’m not free and then club arrival to paila cup Indonesia. I’m waiting of my Agent about any news in 2 days.

Love and respect from my side to all #Bobotoh

(Ketika Persib Bandung memberi saya undangan waktu itu saya tidak bisa, kemudian klub juga sedang berlaga di Piala Indonesia. Sekarang saya sedang menunggu kabar terbaru dari agen saya dalam dua hari)," tulis Saadullah Khan, Jumat (1/3/2019).

Saadullah Khan dalam unggahan di akun Instagram, kerap menggunakan foto dirinya berseragam Persib Bandung.

Tak hanya itu, dirinya menyebut Persib Bandung memiliki suporter yang luar biasa dan tidak sabar untuk bermain di Indonesia.

"Persib memiliki keluarga dan suporter yang luar biasa. Saya senang untuk segera merasakan atmosfer sepak bola Indonesia," tulisnya, Senin (18/2/2019).

Seperti diketahui, Saadullah Khan sering dikait-kaitkan dengan Persib Bandung lantaran klub berjuluk Maung Bandung itu sedang mengincar striker asing asal Asia.

