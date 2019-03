Dua Faktor Pemicu 11 Pekon Kecamatan Wonosobo Tanggamus Rawan Banjir

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Sebanyak 11 pekon di Kecamatan Wonosobo rawan banjir.

Pasalnya, di wilayah tersebut banyak aliran sungai dan lokasinya berada di dataran rendah.

Camat Wonosobo Edi Fahrurroz menerangkan, 11 pekon rawan banjir yakni, Pekon Karang Anyar, Kali Rejo, Kali Sari, Dadi Mulyo, Banjar Negoro, Dadi Rejo, Padang Ratu, Padang Manis, Banyu Urip, Way Liwok dan Lakaran.

"Ada dua sungai besar di wilayah Kecamatan Wonosobo yaitu Sungai Way Belu dan Way Semaka, ada juga sungai Way Ngarip".

"Kemudian juga banyak cabang sungainya, seperti di Banjar Sari, Way Liwok, Lakaran dan Sri Melati," kata Edi, Senin (4/3/2019).

Edi menambahkan, sungai Way Semaka paling rentan terjadi luapan air. Itu karena, volume air sungai tersebut tinggi.

• Pemuda Ini Maling di Rumah Tetangga di Pugung Tanggamus

"Jika Way Semaka meluap maka beberapa pekon jadi sasaran banjir diantaranya Pekon Karang Anyar, Kali Rejo, Kali Sari, Dadi Mulyo, Banjar Negoro, Dadi Rejo".

"Dari semuanya terparah dampaknya Pekon Karang Anyar, karena datarannya lebih rendah dari pekon lainnya," urainya.

Selain tingginya volume air sungai, banjir di Kecamatan Wonosobo bisa dipicu dari tanggul yang jebol.