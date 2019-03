Download dan Lirik Lagu Ziggy Zagga Gen Halilintar Lagi Trending di YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download dan Lirik Lagu Ziggy Zagga dari Gen Halilintar.

Keluarga Gen Halilintar meluncurkan video klip lagu terbaru berjudul Ziggy Zagga.

Sejak diunggah di YouTube pada 15 Februari 2019, hingga kini video telah ditonton lebih 27 juta kali.

Lagu tersebut dinyanyikan 11 anggota keluarga Gen Halilintar.

Adapun syuting video dilakukan di 7 negara berbeda.

Simak lirik lengkap lagu tersebut.

Ziggy zagga

Ziggy to zagga

Zig zig to zaza

Welcome to our family!

Ziggy zagga

Ziggy to zagga

Zig zig to zaza

Hope you have fun!

Sepatu merah celana biru ku tak peduli, peduli

Bawah formal atas funky ikuti caramu sendiri, sendiri

Jeger jeger gen geledek

Badai topan no worry

Atau keluarga halilintar

You can call us whatever

We’re zig zag family sebelas anak plus orang tua