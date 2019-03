(INFOGRAFIS) Prediksi dan Susunan Pemain Leg Kedua Liga Champions FC Porto vs AS Roma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liga Champions Eropa akan mempertemukan FC Porto vs AS Roma di leg kedua babak 16 besar.

Pertandingan antara FC Porto vs AS Romo akan berlangsung pada hari Kamis, 7 Maret 2019 pukul 03:00 WIB.

Laga FC Porto vs AS Roma dilaksanakan di Stadion Dragao.

Untuk pertandingan kali ini, Porto mesti menyiapkan strategi tim yang handal agar bisa membawa pulang kemenangan, serta bisa mengamankan 3 poin dalam pertandingan kali ini.

AS Roma yang akan bertanding ke markas Porto tidak akan gentar dalam pertandingan kali ini meski bertanding di hadapan ribuan pendukung Porto.

AS Roma menargetkan kemenangan dalam laga nanti.

Hasil ini tentunya akan membuat AS Roma lebih semangat lagi untuk menghadapi tim-tim yang akan bertanding di Liga Champions nanti.

AS Roma juga sudah mempersiapkan strategi yang bagus untuk memenangkan pertandingan agar bisa merebut 3 poin dari markas Porto.

Di lain pertandingan di babak ke-2 Liga Champions pada Rabu malam tengah pekan ini juga akan berlaga antara PSG vs MU yang menjadi sorotan utama.

Manchester United akan mengemban misi berat dalam laga kedua babak 16 besar Liga Champions.

Si Setan Merah dalam kondisi tertinggal 0-2 saat menjalani laga tandang ke markas Paris Saint-Germain, Stadion Parc des Princes, Paris, Perancis, Kamis dinihari WIB, 7 Maret 2019.

Ada empat laga yang akan dipertandingan pada pekan ini, yang terbagi dalam waktu mulai hari Rabu dan Kamis dini hari WIB.

Kedelapan tim yang berjuang kali ini masih memiliki kesempatan sama besar untuk lolos ke perempat final.

Pertandingan leg kedua babak 16 besar akan menampilkan pertarungan sengit antara delapan klub tersebut untuk mampu meraih tiket ke babak selanjutnya.

Berikut prediksi dan susunan pemain dua laga panas Porto vs AS Roma, PSG vs MU

Eusebio di Francesco (Grafis/Dodi Kurniawan)

Prediksi susunan pemain FC Porto vs AS Roma (Grafis/Dodi Kurniawan)

Head to Head FC Porto vs AS Roma (Grafis/Dodi Kurniawan)

Prediksi Susunan Pemain PSG vs MU (Grafis/Dodi Kurniawan)

Head to Head PSG vs MU (Grafis/Dodi Kurniawan)