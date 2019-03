Kunci Gitar Lagu Kau Ada, Ost Dilan 1991 Dibawakan The Panasdalam Bank Feat Hanin Dhiya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video klip Kau Ada yang menjadi original soundtrack (ost) film Dilan 1991 telah diunggah ke saluran YouTube Hanin Dhiya pada 1 Maret 2019.

Berikut, lirik lagu dan kunci gitar lagu Kau Ada yang dibawakan The Panasdalam Bank featuring Hanin Dhiya.

Sementara, video klip Kau Ada bisa dilihat di atas.

Lagu Kau Ada menceritakan tentang seseorang yang kehilangan orang terkasih.

Namun, bayangan sang kekasih masih kerap muncul.

Simak, lirik dan kunci gitar lagu Kau Ada yang dibawakan The Panasdalam Bank featuring Hanin Dhiya :

F G C G Am

Kau ada pada ketika daun jatuh

F G C G Am

Kau ada pada ketika angin berhembus

F

Dan kau ada pada ketika

G C

Aku tak melihatmu ada



Reff:



Am G F

Terlibat pada saat

Em Dm G C

Aku ingin melupakanmu

Am G F Em

Terlibat pada saat aku

Dm G C

Ingin menghilangkanmu

Am G F

Terlibat bahkan saat

Em Dm G C

Aku ingin menentangmu

F G

(terlibat saat kau ada

F G

dan saat kau tiada)



Am G F Em Dm G C

Huuu..ha.....



F G C G Am

Kau ada pada ketika daun jatuh

F G C G Am

Kau ada pada ketika angin berhembus

F

Dan kau ada pada ketika

G C

Aku tak melihatmu ada



Reff:



Am G F

Terlibat pada saat

Em Dm G C

Aku ingin melupakanmu

Am G F Em

Terlibat pada saat aku

Dm G C

Ingin menghilangkanmu

Am G F

Terlibat bahkan saat

Em Dm G C

Aku ingin menentangmu

F G

(terlibat saat kau ada)

Tonton, video klip Kau Ada di atas.

Album Ost Dilan 1991

Mengiringi peluncuran film Dilan 1991, band The Panasdalam Bank meluncurkan album yang berisikan lagu-lagu original soundtrack Dilan 1991.

Dalam album soundtrack itu, pendengar juga masih dapat mendengar kembali lagu-lagu dari album terdahulunya, yakni Voor Dilan, yang merupakan soundtrack dari film sebelumnya, Dilan 1990.

Lalu, apa yang membuat album ini berbeda dengan yang sebelumnya?

"Berada di bawah naungan Pidi Baiq, The Panasdalam Bank turut bekerja sama dengan beberapa artis lainnya pada album ini, seperti Vanesha Prescilla, Hanin Dhiya, Danilla, Rahmania Astrini, Christi Colondam, Ghaitsa Kenang dan juga Ajeng & Nawa," jelas label rekaman Warner Music Indonesia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/3/2019).

Kerja sama dengan beberapa nama tersebut tentunya membawa perubahan dalam album ini.

Setiap lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang berbeda akan memberikan rasa yang berbeda pula bagi para pendengarnya.

Setiap lagu dibuat dan disesuaikan dengan karakteristik penyanyi itu sendiri.

Hal ini ditujukan agar emosi yang terkandung dalam tiap tiap lagu dapat dipresentasikan dengan baik melalui gaya bernyanyi mereka.

Dalam album ini, pendengar akan dimanjakan dengan lirik-lirik puitis khas film Dilan, yang dibalut dengan nada-nada sederhana yang mudah diterima oleh masyarakat.

Berbagai cerita terkandung dalam album ini.

"Sama seperti cerita pada filmnya, album ini seolah mampu memainkan emosi pendengarnya. Berbagai perasaan seperti senang, sedih, jatuh cinta tersurat dalam lagu ini," demikian Warner Music Indonesia menjelaskan.

Film Dilan 1991 diyakini mampu mengimbangi kesuksesan film sebelumnya.

Diketahui, film terdahulunya, Dilan 1990, berhasil mencapai lebih dari 6 juta penonton dalam waktu yang relatif singkat.