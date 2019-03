Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Nanti Malam - PSG vs MU, Peluang Menang Setan Merah 0 Persen

Head to Head PSG vs MU

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa nanti malam akan mempertemukan Paris Saint German (PSG) vs Manchester United (MU) dan FC Porto vs AS Roma.

MU mengusung mission imposible saat bertandang ke kandang PSG.

Pada pertemuan pertama lalu, PSG berhasil menang 2-0 saat melawan Man United di Stadion Old Trafford.

Sedangkan AS Roma menang tipis 2-1 atas FC Porto di Olimpico Roma.

Dari hasil-hasil tersebut, bisa dilihat seberapa banyak skor yang sama pernah terjadi sepanjang sejarah Liga Champions dan bagaimana hasil akhirnya.

Dari situ bisa dihitung berapa probabilitas atau kemungkinan sebuah tim lolos ke babak berikutnya setelah mengalami skor yang bersangkutan di leg pertama.

Seperti dikutip Bolasport.com dari situs resmi UEFA, untuk laga PSG kontra Manchester United, pernah terjadi 106 pertandingan tim tamu menang 2-0 pada leg pertama.

Sejarah mencatat, dari 106 kali kejadian tersebut, tim tamu yang menang 2-0 pada leg pertama selalu mampu lolos ke babak berikutnya.

Artinya 100 persen tim yang meraih hasil seperti PSG saat ini akan mampu lolos ke babak berikutnya. Artinya bagi Manchester United probabilitasnya nol persen untuk lolos.

Untuk duel FC Porto kontra AS Roma, pernah terjadi 179 kali kejadian serupa sebelumnya.

