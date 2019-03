Promo di Swiss-Belhotel Lampung Menyambut Hari Raya Nyepi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Swiss-Belhotel Lampung memberikan promo spesial Hari Raya Nyepi bertema The Day of Silence.

Promo Swiss-Belhotel Lampung memberikan potongan harga spesial sebesar 35 persen untuk semua tipe kamar untuk periode menginap tanggal 6 - 9 Maret 2019.

Promo di Swiss-Belhotel Lampung ini diungkapkan Marketing Communication Executive Swiss-Belhotel Lampung Windi Nopandra.

Windi mengatakan, harga yang ditawarkan adalah flexi rate yakni harga di bawah harga pembelian melalui online.

Harganya yakni mulai dari Rp 699 ribuan untuk kamar tipe Deluxe, termasuk sarapan untuk dua orang.

"Sekarang masih ada 50 persen kamar yang available untuk promo The Day of Silence ini. Untuk dapat harga promo ini hanya bisa melalui pemesanan di website www.swiss-belhotel.com," jelasnya, Rabu (6/3/2019).

Windi menambahkan, promo The Day of Silence ini bukan hanya untuk yang merayakan Nyepi saja tapi untuk semua masyarakat Lampung yang ingin menghabiskan waktu libur di Swiss-Belhotel Lampung.

Selain program The Day of Silence, saat ini Swiss-Belhotel Lampung juga berpartisipasi pada Lampung Great Sale 2019 dengan memberikan diskon 55 persen untuk semua tipe kamar baik saat weekend maupun weekday.

"Reservasinya secara langsung di Swiss-Belhotel Lampung. Kita juga masih ada Weekdays Wedding dengan diskon sampai Rp 30 jutaan untuk masyarakat yang akan menggelar pernikahan di hotel," imbuhnya.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)