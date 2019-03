Download Video Lagu Terbaru Clean Bandit dan Lirik Lagu Mama Feat Ellie Goulding

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara download lagu terbaru Clean Bandit. Grup musik asal Inggris ini menyapa para penggemarnya dengan merilis lagu terbaru berjudul Mama.

Single terbarunya yang berjudul Mama dirilis pada 25 Februari 2019 melalui kanal Youtube resminya, yakni Clean Bandit.

Tak sendirian pada single Mama tersebut, Clean Bandit berkesempatan berkolaborasi dengan Ellie Goulding. Dalam hitungan beberapa hari saja video lagu tersebut sudah meraup penonton sebanyak 8 Juta orang.

Untuk MP3 Single 'Mama' download dan streaming sudah tersedia penyedia aplikasi resmi musik.

Berikut video dan lirik lagu Clean Bandit dan Cara Download

Oh mama, hola, hola, hola

Don't know what this is

Oh mama, hola, hola, hola

Oh, what do I do now?

I see my body in a different light, ay ay ay

As if I woke up in a different life, ay ay ay

Feels like I'm walking with my heart on fire

Somebody pass me the water 'cause I'm burning

'Cause a little bit's turning into a lot

There's no way I'll be turning the feeling off

Guess I'm everything that I thought I was not

Tell me, tell me, ay ay ay

Oh mama, hola, hola, hola

Don't know what this is

What do I do now, do now, do now

Do with all of this?

All of these new emotions

I let them out in the open

Oh mama, hola, hola, hola

Oh, what do I do now?