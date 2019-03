Mau Ayam tapi Mau Burger Juga? Promo Burger King Dobel Deal, Beli Dua Cuma Bayar Rp 20 Ribu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Burger King kembali diberikan pada konsumen. Promo Burger King Maret 2019 menawarkan promo menarik untuk para traveler Dobel Deal.

Promo Burger King Dobel Deal sangat cocok untuk traveler yang ingin makan makanan dengan harga hemat.

Promo Burger King ini menawarkan promo menarik dengan harga spesial, yakni dua (2) cuma 20 ribu pilih sesukamu.

Sebelum menikmatinya, baca syarat dan ketentuan Promo Burger King Dobel Deal di bawah ini.

- Berlaku untuk dine-in, take away, drive-thru, delivery via call center (1500025) atau bkdelivery.co.id

- Berlaku di semua store Burger King kecuali Bandara Soekarno Hatta T3

- Gratis ongkos kirim minimum transaksi Rp 50.000

- Harga belum termasuk PB1 10% dan ongkos kirim

Traveler bisa menikmati harga spesial Rp 20 ribu untuk pembelian 2 menu bebas memilih.

Promo ini dibagikan Burger King melalui akun Instagramnya.

Mau ayam? Tapi mau burger juga? Ngga usah bingung!



BK ngerti kegundahan hatimu. Makanya sekarang 2for20 bisa di-MIX loh! Kamu bisa pilih 2 dari 3 pilihan: Ayam atau Cheesy Beef Burger atau King Chicken Fillet.

Asik kan? Kuy lah, ke BK sekarang & dapetin promo 2for20 Pilih Sesukamu!