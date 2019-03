Ilustrasi - All New Pajero Sport. Harga Mobil Mitsubishi Maret 2019, Dari Xpander hingga All New Pajero Sport.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Daftar harga mobil Mitsubishi Maret 2019 dapat dilihat pada artikel ini.

Adapun, daftar harga mobil Mitsubishi Maret 2019 yang akan ditampilkan merupakan harga on the road (OTR) Lampung.

Berikut, harga mobil Mitsubishi Maret 2019 berdasarkan penjelasan Sales Manager Passenger Car PT Budi Berlian Motor, Darsono pada Jumat, 8 Maret 2019.

All New Pajero Sport

1. All New Pajero Sport Dakar -H 4x4 M/T Rp 715.000.000

2. All New Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate Rp 595.000.000

3. All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T Rp 560.000.000

4. All New Pajero Sport Exceed 4x2 A/T Rp 515.000.000

5. All New Pajero Sport Exceed 4x2 M/T Rp 505.000.000

6. All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T Rp 555.000.000