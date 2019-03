Luna Maya Makin Dekat dengan Ibu Faisal Nasimuddin hingga Tepergok Makan Bersama, Sudah Direstui?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Luna Maya terpergok menikmati makan bersama Faisal Nasimuddin, konglomerat Malaysia yang disebut sebagai pria yang tengah dekat dengannya.

Setelah santer dikabarkan terpuruk lantaran mantan kekasihnya, Reino Barack menikahi temannya, Syahrini, Luna Maya seolah menyangkalnya.

Sepulang dari ibadah umroh, Luna Maya diketahui langsung menghabiskan waktu bersama keluarga Faisal Nasimuddin.

Dalam beberapa potret Instagram Story yang dibagikan oleh adik Faisal, Diana, Luna Maya tampak menghabiskan waktu nonton konser musik Maroon 5 bersama.

Luna Maya juga membagikan momen dirinya menghadiri konser tersebut bersama Diana.

Luna Maya menghabiskan makan bersama keluarga Faisal Nasimuddin. (Instagram @diananasimuddin)

Terbaru, melalui Instagram Storynya, Diana membagikan momen keakraban Luna Maya dan Faisal Nasimuddin.

Ketiganya tengah menghabiskan makan bersama di Malaysia.

Luna terlihat tampil mengenakan kaos kuning, sementara Faisal tampil kasual dengan kaos berwarna biru.

Faisal Nasimuddin dan ibundanya. (Instagram)

Diana tampak duduk di antara keduanya.

"Quick catch up with 'this' jet-setter before she goes off @faisalnasimuddin @lunamaya (Bercengkrama singkat dengan si jet-setter sebelum dia (Luna Maya) kembali pulang," tulis Diana.