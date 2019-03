Mario Gomez Diminta Bobotoh Kembali Tangani Persib Bandung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan pelatih Persib Bandung, Mario Gomez memang belum menukangi tim manapun setelah dipecat dari tim berjuluk Maung Bandung itu.

Tak punya tugas melatih tim manapu, Mario Gomez kini tengah beristirahat di kampung halamannya.

Selain itu, ia juga menyatakan soal kemungkinan dirinya kembali ke dunia sepak bola.

Hal itu disampaikan melalui akun Instagram resminya @mariogomezdt, Minggu (10/3/2019).

"Que linda que es @mardelplataarg ciudad donde nací y tengo a una parte de mi familia acá.Algunos días de descanso vienen bien, quien sabe cuando hay que volver al fútbol otra vez.

Betapa indahnya kota @mardelplataarg tempat saya dilahirkan dan saya memiliki bagian dari keluarga saya di sini.

Beberapa hari istirahat datang dengan baik, siapa yang tahu kapan Anda harus kembali ke sepak bola lagi," tulis Mario Gomez disertai lambang bola di akhir captionnya.

Tak jauh berbeda dengan dari unggahan Mario Gomez sebelumnya, tak sedikit Bobotoh yang menyerbu kolom komentar pelatih asal Argentina tersebut.

"comeback to @persib_official please coach," tulis @rizcki_ibz.



"Back to @persib_official," komentar @mr.sirali



"Come back to persib bandung @mariogomezdt," komentar @adheyuz21.



"Comeback to persib coach," tulis @robethaikal.



"balik bandung bah please," komentar @denvet_93.



"Mario Gomez welcome Persib kami membutuhkan mu," tulis @afdhal_10_07_2006.

Mario Gomez santer disebut-sebut Bobotoh untuk kembali ke Persib Bandung lantaran pelatih Maung Bandung kini, Miljan Radovic dianggap gagal.

Terlebih saat Persib Bandung harus rela tersingkir dari Piala Presiden 2019, setelah kalah dari PS Tira Persikabo dan Persebaya Surabaya.