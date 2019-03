Beli Vario Series Bisa Bawa Pulang All New Honda PCX Hybrid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR - LAMPUNG - PT Tunas Dwipa Matra selaku diler utama sepeda motor Honda di Lampung terus mengapresiasi konsumen dengan menghadirkan program spesial.

Salah satunya untuk pembelian produk All New Honda Vario dalam program Tahun Baru Makin Sempurna Bersama Vario.

General Manager Marketing TDM Dony Ronaldo mengatakan, dalam program ini, para pelanggan All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 di seluruh jaringan diler Honda berkesempatan mendapat hadiah undian sepeda motor Honda.

Hadiah undian tersebut berupa 1 unit All New Honda PCX Hybrid bagi para pecinta motor Honda yang membeli sepeda motor All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 pada Januari hingga Maret 2019.

"Selain itu, bagi konsumen yang melakukan repeat order dan trade in akan mendapatkan potongan khusus dan setiap pembelian sepeda motor Honda bisa mendapatkan hadiah langsung voucher pulsa Rp 150 ribu," jelasnya seusai menerima kunjungan tim Tribun Lampung di diler PT Tunas Dwipa Matra, Selasa, 12 Maret 2019.

Kunjungan Tribun Lampung disambut oleh Promotion Manager TDM Rusli Mantaring, Customer Care Manager Nurhayati, dan Customer Relation Officers & Public Relations Novi Yanti.

Sementara rombongan Tribun Lampung diwakili Pemimpin Perusahaan Daryono, Manajer Liputan Gustina Asmara, Manajer Iklan Lismawati, dan tim EO.

Dony menambahkan, selain menghadirkan program penjualan, TDM juga terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan hadirnya produk-produk Honda yang memenuhi kebutuhan konsumen, baik dari segi fungsi maupun tren.

Berbagai inovasi juga terus dilakukan TDM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan roda dua.

Terkait produk, lanjut Dony, saat ini yang paling banyak diterima masyarakat adalah Beat Series yang juga memberikan kontribusi penjualan terbesar Honda.

"Karena selain (memenuhi) sisi fungsional, produk Honda juga mengikuti tren perkembangan zaman. Contoh saja Beat Series memang warna-warnanya sangat mengakomodir tren fashion anak muda," imbuh dia. (Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)