Video Syahrini dan Reino Barack yang Dianggap Janggal 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akhir-akhir ini bukan hal yang baru lagi bila banyak orang menyoroti pernikahan penyanyi kenamaan Syahrini dengan pengusaha muda Reino Barack.

Ya, hal itu lantaran publik menilai pernikahan Syahrini dan Reino Barack cukup mendadak dan terkesan diam-diam.

Namun melalui jumpa pers yang diadakan Syahrini dan Reino Barack Minggu (10/3/2019), keduanya sepakat untuk menciptakan suasana yang sakral dan private sehingga terkesan tertutup dari awak media.

Meski memiliki alasan yang kuat, namun pernikahan Syahrini dan Reino Barack tetap tak luput dari pantauan netizen.

Syahrini dan Reino Berbalas kata Romantis (Instagram @reinobarack)

Bahkan baru-baru ini ada saja netizen yang begitu jeli memperhatikan kejanggalan dalam pernikahan Syahrini dan Reino Barack.

Kejanggalan tersebut ditemukan di video yang diposting oleh Syahrini melalui instagram pribadinya.

Dalam postingan itu terlihat Syahrini dan Reino Barack mengenakan kimono dan berjalan di atas jembatan.

Terlihat lokasi pengambilan video tersebut di Tokyo.

• Ramai Syahrini-Luna Maya Teman Makan Teman, Maia Estianty-Mulan Jameela Teman Makan Suami

• Akhirnya Terungkap di Momen Ini Reino Barack Pertama Kali Jatuh Cinta dengan Syahrini

• Reino Barack Akhirnya Ungkap Rahasia Mengapa Meninggalkan Luna Maya dan Nikahi Syahrini

Meski tak jelas kapan tepatnya waktu pengambilan video tersebut, namun Syahrini terlihat menuliskan caption yang cukup menyentuh.

Dear My Husband... (Hai sayangku)

You’re A Man Of Tradition And Value, (Kamu adalah laki-laki yang memiliki tradisi dan nilai)