Film Aladin Versi Terbaru Segera Diluncurkan, Ini Dia Bintang Ternama Aladin Live Action

TRIBUNLAMPUNG. CO. ID - Aladin salah satu film animasi Disney yang sangat legendaris dengan ' A Whole New World', sebagai soundtrack yang menjadi ciri khas dari film ini.

Film yang dirilis tahun 1992 ini kabarnya akan membuat film Aladin dalam versi live-action.

Dan benar saja pukul 21.00 WIB, Selasa(12/3/2019), pihak Disney meluncurkan triler dari film Aladin di Instagram resmi mereka.

Selain itu di dalam triler film ini di perlihatkan setting tempat dan situasi yang mirip dengan film animasi sebelumnya.

Berlatar tempat di timur tengah yang mana menjadi ciri khas film ini.

Selain itu di dalam triler diperlihatkan kapan waktu peluncuran dari film ini, yaitu tanggal 24 mei 2019.

Melihat kesuksesan dari film animasi sebelumnya pihak Walt Disney Pictures dan Guy Ritchie sebagai sutradara, sangat jeli dalam pemilihan aktor dan aktris untuk menunjang film ini.

Ini dia karakter-karakter yang akan berperan dalam film Aladin 2019 ini.

1. Mena Massoud (Aladin)