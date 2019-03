VIDEO STREAMING Barcelona Vs Lyon Live Streaming RCTI Bayern Vs Liverpool 14 Maret 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal streaming Barcelona vs Lyon pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions bakal digelar pada Kamis, 14 Maret 2019.

Laga Barcelona vs Lyon dilangsungkan bersamaan dengan jadwal live streaming RCTI Bayern vs Liverpool.

Jadwal streaming Barcelona vs Lyon dan live streaming RCTI Bayern vs Liverpool akan kick off mulai pukul 03.00 WIB.

Penampilan buruk Philippe Coutinho saat melawan Rayo Vallecano akan coba ditebus saat Barcelona menjamu Olympique Lyon pada leg kedua 16 besar Liga Champions.

Dilansir BolaSport.com, absennya Ousmane Dembele dapat menjadi angin segar bagi Philippe Coutinho.

Eks pemain Liverpool itu sedang berjuang untuk menemukan kembali bentuk terbaik permainannya.

Philippe Coutinho dicemooh oleh pendukung Barcelona setelah gagal menunjukkan penampilan maksimal akhir pekan ini.

Pada laga itu, Barca bersua Rayo Vallecano, Sabtu (9/3/2019).

Coutinho kalah bersaing dengan Dembele yang masuk sebagai pemain pengganti, dan mampu membantu Barca menang 3-1 atas Vallecano.

Hasil imbang tanpa gol pada leg pertama di markas Lyon menunjukkan Barca harus memenangi leg kedua pada Rabu (13/3/2019).