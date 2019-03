Hasil Drawing Babak Perempatfinal Liga Champions, Man United Vs Barcelona, Ajax vs Juventus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hasil Drawing atau Undian Babak Perempatfinal Liga Champions.

Klub papan atas Liga Inggris, Manchester United, akan bertemu dengan pemuncak La Liga, Barcelona.

1. Ajax (NED) vs Juventus (ITA)

2. Liverpool (ENG) vs Porto (POR)

3. Tottenham (ENG) vs Man. City (ENG)

4. Man. United (ENG) vs Barcelona (ESP)

Drawing babak Perempatfinal atau babak 8 besar Liga Champions 2018/2019 berlangsung hari ini Jumat (15/3/2019).

Acara berlangsung 12.00 Waktu Eropa Tengah atau pukul 18.00 WIB dari Kota Nyon, Swiss.

Dari delapan tim yang berhasil lolos, Liga Inggris paling banyak mengirimkan wakil.

Ada empat tim asal Inggris yang masuk perempat final musim ini: Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool.

Tottenham menyingkirkan Borussia Dortmund (4-0), United mengalahkan PSG dengan agresivitas gol tandang (3-3), City membantai Schalke (10-2), dan Liverpool menumbangkan Bayern Muenchen (3-1).

Selain keempat tim tersebut, peserta lain di perempat final berasal dari empat liga yang berbeda.

Barcelona jadi wakil Liga Spanyol setelah menyingkirkan Lyon dengan agregat gol 5-1.