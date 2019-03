Cashback Up to Rp 10 Juta Bagi Pemesan Gaun Pengantin Nuence Designer

Nuence Designer memberikan cashback up to Rp 10 juta untuk calon pengantin yang memesan gaun pengantin

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Nuence Designer datang dari Jakarta untuk bergabung di Wedding Fair yang berlangsung di Grand Ballroom Novotel Hotel.

Selama Wedding Fair berlangsung, 15-17 Maret 2019, Nuence Designer memberikan cashback up to Rp 10 juta untuk calon pengantin yang memesan gaun pengantin.

Founder and Designer Nuence Designer Grace mengatakan, cashback up to Rp 10 juta tersebut terdiri dari Rp 7 juta dari Nuence Designer dan Rp 3 juta dari Novotel Hotel.

Cashback juga berlaku untuk paket spesial Rp 50 juta. Paket itu terdiri dari 1 Wedding Gown, 1 Cheongsam Dress, dan 2 gaun untuk mama. Bagi yang ingin mendapatkan cashback tersebut segera datang, karena besok merupakan hari terakhir Wedding Fair.

"Semua gaun pengantin disini saya rancang sendiri sesuai dengan bentuk tubuh calon pengantin dan impian dari calon pengantin. Misal, calon pengantin ingin gaun pengantin seperti di negeri dongeng, bisa langsung dibuatkan," kata Grace, Sabtu (16/3) sore.

Semua gaun yang sudah didesain, dibuat handmade dengan premium fabric, serta menggunakan mutiara dan kristal swarovsky. Beberapa kali juga menggunakan mutiara asli Indonesia seperti mutiara Bali dan Lombok. Agar gaun pengantin pas ditubuh ketika hari pernikahan tiba, tentu harus fitting. Disini ada Hometown Fitting Service bagi calon pengantin.

Selain gaun pengantin, disini juga menerima pemesanan Couture Gown yang biasa digunakan untuk saudara perempuan, mama, dan prewedding. Artis pun ada juga yang menggunakannya.