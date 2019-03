Chord Gitar Lagu Indonesia Populer Selow, Cinta untuk Starla, Zona Nyaman, dan Lagu Hits Lainnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk main gitar, pelajari chord gitar lagu Indonesia yang sedang hits dan mudah dimainkan untuk pemula.

Chord gitar lagu mulai dari Selow, Surat Cinta untuk Starla, Dia, Menunggu Kamu, Akad, dan Zona Nyaman, dan lagu Indonesia populer lainnya.

Kamu kini bisa meng-cover lagu hits Indonesia dengan mudah.

Meskipun baru belajar gitar, tak perlu takut keteteran karena 5 lagu berikut menggunakan chord dasar saja.

Berikut 5 lagu hits Indonesia yang mudah untuk pemula :

1. Virgoun – Surat Cinta untuk Starla

(Intro)

F G C Am F G C

C F

Kutuliskan kenangan tentang

G C

Caraku menemukan dirimu

Am Dm

Tentang apa yang membuatku mudah

G C

Berikan hatiku padamu

C F

Takkan habis sejuta lagu

G C

Untuk menceritakan cantikmu

Am Dm

Kan teramat panjang puisi

G C

Tuk menyuratkan cinta ini