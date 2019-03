Download Lagu MP3 Lagu Ragu dari Rizky Febian, Lagi Trending di YouTube Hari Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu MP3 Lagu Ragu dari Rizky Febian.

Lagu Ragu merupakan salah satu lagu dari Album Jejak yang dirilis pada 2018.

Lagu ini ditulis Rizky Febian, Budi Pohang, dan Wendi.

Kini, Rizky Febian kembali meluncurkan video klip lagu Ragu.

Sejak diunggah di YouTube 8 Maret 2019, video jadi Trending, memperoleh lebih 1 juta viewer.

Di video klip tersebut, putra komedian Sule itu menggandeng artis muda Caitlin Halderman.

Berikut ini lirik lengkap lagu tersebut.

Kau bertanya dengan rasa ragu

Seberapa besar cintaku padamu

Akan selalu kujawab semua keraguanmu

Kan kubuktikan semuanya padamu

Tak perlu kau ragu lagi

Cukup jalani dan rasakan

Ohhh.oh my lady

Cukup kau disampingku

Sempurnakan langkahku

Tuk menyusuri waktu

Cukup kau disampingku

Berjalan bersamaku

Pasti kan kau bahagia

Kau bertanya dengan rasa ragu

Seberapa besar cintaku padamu

Akan selalu kujawab semua keraguanmu

Kan kubuktikan semuanya padamu

Tak perlu kau ragu lagi

Cukup jalani dan rasakan

Ohhh.oh my lady

Cukup kau disampingku

Sempurnakan langkahku

Tuk menyusuri waktu

Cukup kau disampingku

Berjalan bersamaku

Pasti kan kau bahagia

Don't you know i love you lady

Don't you know you make me crazy

Oh my lady, you're my lady

Don't you know Don't you know

You're of my life

Baby oh my lady

Cukup kau disampingku

Sempurnakan langkahku

Tuk menyusuri waktu

Cukup kau disampingku

Berjalan bersamaku

Pasti kan kau bahagia

