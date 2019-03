Download Lagu Via Vallen Terbaru, Gudang Lagu MP3 dan Video Via Vallen Terbaru 2019 Pamer Bojo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu Via Vallen terbaru 2019 Pamer Bojo. Penyanyi dangdut Via Vallen menyanyikan lagu terbaru berjudul Pamer Bojo. Lagu dan video Pamer Bojo Via Vallen tersedia di YouTube dan diposting 12 Maret 2019.

Lagu Pamer Bojo awalnya dipopulerkan penyanyi campursari asal Solo, Didi Kempot. Penyanyi kawakan ini pula yang menciptakan lagu Pamer Bojo hingga kemudian banyak dicover penyanyi lain.

Selain Via Vallen, ada Nella Kharisma yang terlebih dahulu mengcover lagu Pamer Bojo ciptaan Didi Kempot.

Lagu Jawa Pamer Bojo ini memang banyak digemari penggemar dangdut dari banyak kalangan. Tak hanya dari penggemar asal Jawa tapi juga banyak daerah lain.

Download lagu Jawa Pamer Bojo bisa diuduh di aplikasi resmi.





Download Lagu Jawa Pamer Bojo download di sini



Berikut cara download lagu MP3 via Spotify



Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis juga berbayar.



Nah, untuk mendapatkan fitur download ini pengguna spotify harus beralih ke premium atau berbayar.



Coba Premium gratis selama 30 hari

Hanya Rp 49.990/bulan setelahnya.



Berhenti berlangganan kapan saja.



Dapatkan diskon 50% untuk 2 bulan

Hanya Rp 54.990/bulan setelahnya.

Berhenti berlangganan kapan saja



Dapatkan Premium dari Rp 4990





Download Aplikasi Spotify di sini Coba sehari, seminggu atau sebulan.

Jika sudah berlangganan kamu bisa mendownload hingga 10.000 lagu masing-masing di maksimal 5 perangkat berbeda.



Pilih perangkatmu di bawah ini untuk mengetahui informasi selengkapnya.



Catatan: Koneksi internet awalnya diperlukan untuk mendownload.



Jika sudah berlangganan pengguna tinggal mencari lagu berdasarkan judul lagu atau nama penyanyi.



Misalnya akan mendownload lagu maka tinggal diketik nama atau judul lagu di kolom pencarian

Cara Download via Desktop



Aktifkan Download di sebelah kanan playlist mana pun. Kamu juga bisa mengaktifkannya untuk semua Lagu di Koleksi Kamu.



Catatan: Album atau podcast tidak bisa didownload di aplikasi desktop.



Setelah selesai mendownload, simbol Didownload muncul di sebelah kanan nama playlist.



Sekarang, kapan pun kamu tidak terhubung ke internet, atau saat aplikasimu dalam mode offline, kamu masih bisa mendengarkan yang kamu download di aplikasi.



Atur aplikasi ke Mode Offline



Kamu bisa mendengarkan musik yang kamu download kapan pun kamu kehilangan koneksi internet.



Tapi jika kamu ingin mengatur secara manual aplikasi desktop ke Mode Offline:



Cara Download Menggunakan Mac



Buka Spotify.



Klik Spotify pada menu Apple di bagian atas layar.



Pilih Mode Offline.



Cara Download Menggunakan Windows



Buka Spotify.



Klik File pada menu Windows di bagian atas layar.



Pilih Mode Offline.



Catatan: Dalam Mode Offline, kamu hanya bisa memutar musik yang sudah didownload ke aplikasi.

Cara Download Menggunakan Ponsel dan tablet



Download album atau playlist



Aktifkan Download di sebelah kanan album atau playlist. Kamu juga bisa mengaktifkannya untuk semua Lagu di Koleksi Kamu.



Simbol Didownload menunjukkan download selesai.



Sekarang, kapan pun kamu tidak terhubung ke internet, atau saat aplikasimu dalam mode offline, kamu masih bisa mendengarkan yang kamu download di aplikasi.

Lirik Lagu Pamer Bojo

Koyo ngene rasane wong nandang kangen,

Rino wengi atiku rasane peteng.

Tansah kelingan kepingin nyawang,

Sedelo wae uwis emoh tenan.

Cidro janji tegane kowe ngapusi,

Nganti seprene suwene aku ngenteni.

Nangis batinku nggrantes uripku.

Teles kebes netes eluh neng dadaku.

Dudu klambi anyar

Sing neng njero lemariku.

Nanging bojo anyar

Sing mbok pamerke neng aku.

Dudu wangi mawar

Sing tak sawang neng mripatku.

Nanging kowe lali,

Nglarani wong koyo aku.

Nengopo seneng aku,

Yen mung gawe laraku.

Pamer bojo anyar

Neng ngarepku…

Cidro janji tegane kowe ngapusi,

Nganti seprene suwene aku ngenteni.

Nangis batinku nggrantes uripku.

Teles kebes netes eluh neng dadaku.

Dudu klambi anyar

Sing neng njero lemariku.

Nanging bojo anyar

Sing mbok pamerke neng aku.

Dudu wangi mawar

Sing tak sawang neng mripatku.

Nanging kowe lali,

Nglarani wong koyo aku.

Nengopo seneng aku,

Yen mung gawe laraku.

Pamer bojo anyar

Neng ngarepku…

Nengopo seneng aku,

Yen mung gawe laraku.

Pamer bojo anyar

Neng ngarepku…

Video Via Vallen Pamer Bojo di YouTube

(tribunlampung.co.id)