Sinopsis Film Five Feet Apart, Kisah 2 Remaja yang Mengaduk-aduk Emosi. Tayang di Mal Kartini XXI

Film Five Feet Apart tayang mulai hari ini di bioskop, di Lampung tayang di Mal Kartini XXI.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi yang ingin bermalam minggu bersama orang terkasih sambil menonton film, hari ini Sabtu (16/3/2019) ada film romantis yang tayang di bioskop.

Film romantis tersebut berjudul Five Feet Apart.

Sekilas, Five Feet Apart ini akan mengingatkan pada "The Fault in Our Stars" yang diperankan oleh Ansel Elgort dan Shailene Woodley yang juga sukses menguras emosi penontonnya.

Apalagi film ini juga diadaptasi dari buku sukses yang tulis Rachael Lippincott, Mikki Daughtry, dan Tobias Iaconis dengan judul sama, Five Feet Apart.

Film ini menghadirkan dua aktor dan aktris muda sebagai pemerannya.

Keduanya adalah Haley Lu Richardson yang berperan sebagai Stella dan Cole Sprouse yang berperan sebagai Will.

Dan dari beberapa sumber mengatakan jika film ini diyakini menguras emosi para penontonnya.

Makanya tak salah bila film ini menjadi pilihan untuk disaksikan di akhir pekan ini.

Sinopsis

Kisah filmnya bercerita tentang dua remaja, Stella (Haley Lu Richardson) dan Will (Cole Sprouse).