VIDEO - Mau Tahu Tips Agar Make Up Wisudamu Nggak Gampang Luntur? Disimak Ya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Momen wisuda merupakan salah satu peristiwa bersejarah, sehingga penampilan pun harus maksimal dan menawan.

Hal yang tak kalah penting dalam menunjang kesempurnaan penampilan adalah make up wajah yang glowing dan tidak mudah luntur.

Make up Artist (MUA) Lampung Martavia Khadiqotin Ulum membeberkan, tips paling mendasar agar make up wisuda tidak mudah luntur adalah dengan mengaplikasikan pelembab terlebih dahulu sebelum aplikasi make up lainnya.

Selain itu menggunakan gel khusus tiga atau empat tetes untuk mengunci fondation yang akan diaplikasikan nantinya yakni menggunakan produk aqua seal dari For Ever.

Martavia juga menyarankan agar mencampur dua fondation merek berbeda untuk mendapatkan tekstur dan kemaksimalan fungsi fondation.

Misal mencampur fondation Make Over dan Revlon.

Setelahnya diberi aplikasi bedak tabur dan menggunakan make up pelengkap lainnya.

Seperti penggunaan lipstik, eye shadow, blush on juga alis.

Bisa juga ditambahkan bulu mata palsu namun yang tidka terlalu tebal dan panjang.

Tujuannya untuk kesan yang lebih natural dan sesuai usia.

Sehingga wajah tercover sempurna dan dijamin tidak luntur seharian.

Bahkan semakin sore tampil semakin glowing.

"Mengenai gaya make up wisuda sendiri terutama untuk graduation pelajar saya sih menyarankan warna muda atau nude sehingga tampil lebih fresh dan tidak terkesan lebih tua dari umur," beber Martavia Rabu 13 Maret 2019 siang.

Alis dibuat natural, warna lipstik memilih warna nude atau soft pink. Eye shadow tidak main bold namun dikuas tipis saja.

(Tribunlampung.co.id/Sulis Sm/Wahyu Iskandar)