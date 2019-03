Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Hadiri MRSF Polres Tanggamus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menghadiri Millenial Road Safety Festival Polres Tanggamus yang dilaksanakan di Lapangan Pemda Pringsewu, Minggu pagi (17/3/19).

Turut hadir Bupati Pringsewu Hi. Sujadi, Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi'i, Wakil Bupati Pringsewu Hi. Fauzi, Forkopimda serta jajaran Pejabat kedua Kabupaten.

Mengawali kegiatan disampaikan sambutan oleh Kapolres Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Bupati Pringsewu di panggung utama.

Dalam Sambutannya, Kapolres Tanggamus AKBP. Hesmu Baroto, SIK, MM., mengatakan melalui acara Millenial Road Safety Festival ini, agar semua bisa mematuhi peraturan lalulintas dalam berkendaran. "Untuk misi kemanusiaan, keselamatan di wilayah Pringsewu dan Tanggamus, serta sekaligus membangun budaya tertib berlalulintas, sesuai dengan himbauan dari Presiden Republik Indonesia," kata Kapolres.

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi peraturan lalulintas. "Kita juga harus ikut ambil bagian dalam gerakan nasional Millennial Road Safety Festival, karena ini untuk keselamatan kita semuanya, dimana generasi millenial adalah generasi penerus bangsa kita, yang harus menjadi pelopor, pioneer bagi gerakan keselamatan dalam berlalulintas," ujarnya.

Sementara Bupati Pringsewu Hi. Sujadi, menyampaikan bahwa berlalulintas juga adalah hak asasi manusia. "Jadi mulai hari ini kita hargai diri sendiri dan orang lain, dengan demikian tidak akan terjadi kecelakan dalam berkendara," katanya.

"Akan tetapi sebelum berangkat berkendara sebaiknya persiapkan dulu, kelengkapan surat kendaraan, cek dulu kondisi kendaraan, dan yang terpenting berdoa," tambahnya.

Acara ditandai dengan penyerahan kartu tanda peserta oleh Kapolres Tanggamus kepada perwakilan peserta dan penekanan tombol sirine secara bersama serta penandatanganan prasasti sebagai tanda di mulainya deklarasi tertib berlalulintas dan pelepasan jalan sehat oleh Kapolres.

Festival Millenial Road Safety Festival Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus yang digelar oleh Polres Tanggamus ini berlangsung meriah dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Hal itu terlihat dari ramainya peserta yang mencapai lebih dari 30 ribu orang. Selain jalan sehat, dilakukan juga deklarasi keselamatan untuk kemanusiaan, safety riding, expo dan pembagian doorprize. (Rls)