Lirik dan Terjemahan Lagu Spring (봄) dari Park Bom feat Sandara Park, Tonton Videonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan personel 2NE1 Park Bom merilis single terbaru beserta mini album berjudul "Spring" pada Rabu (13/3/2019) waktu Korea.

Penyanyi 34 tahun tersebut juga merilis video klip single 'Spring' lewat saluran YouTube SUPER SOUND Bugs!.

Dalam lagu barunya ini, Park Bom menggaet rekannya yang juga mantan member 2NE1, Sandara Park untuk berduet dalam lagu 'Spring'.

Baru beberapa hari dirilis, lagu video klip 'Spring; telah ditonton hampir 7 juta viewers di YouTube.

Lirik lagu 'Spring' ini bercerita tentang harapan musim semi lagi, jatuh cinta lagi setelah mengalami patah hati dan kesedihan .

Berikut lirik lagu 'Spring (봄)' dari Park Bom feat. Sandara Park:

Pull me down

Kkeudeopshi nal gipeun eodum geu sogeuro

Baby lay me down

Nae tteollineun du soneul nege mukkyeo beorin chaero

Naman honjain geo gata

Idaero da icheojeo beoril kkeot gata

Na kkaeyeoinneun i shigani neomunado gweroweo always

(Oh oh oh) uulhal ttaemyeon

(Oh oh oh) eoneusae tto nado moreuge

Neoreul chaja hemaeneun naega neomu miweotjo

(Oh oh oh) babocheoreom tto

(Oh oh oh) ulgo isseumyeon

Bompparame nae mami jeonhaejilkka bwa