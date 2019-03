Maia Estianty Hadiri Pesta Mewah Ultah Liliana Tanoesoedibjo, Penampilannya Sederhana Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liliana Tanoesoedibjo kembali merayakan hari ulang tahunnya secara mewah dan meriah.

Istri dari Hary Tanoesoedibjo ini genap berusia 52 tahun pada 15 Maret 2019.

Bersama keluarga dan kerabatnya, Liliana merayakan ulang tahunnya di hotel mewah di Jakarta.

Liliana nampak mengunggah video perayaan ulang tahunnya di Instagram.

Ia pun menuliskan caption ungkapan rasa syukurnya.

"Thankyou God for the amazing years in my life guide me

and lead me so I can be the light of this world

#birthdaycelebration," tulis ibu 5 anak ini.

Melihat unggahan video itu, terlihata gambaran suasana pesta ulang tahun Liliana Tanoesoedibjo.