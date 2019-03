TDM dan 120 Konsumen Nonton Bareng Captain Marvel

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dalam rangka memberikan apresiasi kepada konsumen dan Vlogger di Lampung, PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung kembali mengadakan kegiatan nonton bareng Captain Marvel di XXI Mall Kartini, Sabtu 16 Maret 2019.

Kegiatan yang diikuti oleh 120 peserta nobar ini terdiri dari konsumen yang berasal dari seluruh dealer resmi Honda di Bandar lampung serta Vlogger Lampung.

Sebelum nonton bareng, para peserta diajak untuk mengikuti kegiatan gathering konsumen yang diselenggarakan di Brotherbe Café.

• TDM Gencar Sosialisasi Safety Riding ke SMA di Lampung

Manager Honda Customer Care Center TDM Nurhayati mengatakan, kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai salah satu bentuk apresiasi dan ucapan terimakasih TDM kepada konsumen setia yang telah memilih Honda untuk digunakan sebagai kendaraan sehari-hari.

Kegiatan seperti ini, lanjut dia, memang rutin dilakukan namun tentunya dengan tema yang berbeda-beda. "Kali ini tentunya dengan memanfaatkan moment film Captain Marvel yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat semakin mendekatkan Honda kepada konsumen," jelasnya dalam rilis.

• Transaksi di TDM Lampung Pakai Go-Pay Dapat Diskon

Ia menambahkan, TDM sangat memperhatikan pelayanan terhadap kosumennya.

Baik ketika pembelian maupun after sales kepada konsumen.

Nonton bareng ini digelar sebagi wujud terima kasih Honda kepada kosumen yang telah membeli dan mempercayakan sepeda motor Honda sebagai kendaraan yang digunakan sehari-hari.

Selain gathering dan nobar, para peserta disuguhkan dengan berbagai games dan doorprize yang membuat acara semakin meriah.

Selain itu, para peserta juga dimanjakan dengan berbagai promo menarik untuk setiap pembelian Honda PCX dan Honda Vario 125.

Bagi konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor Honda PCX pada bulan Maret 2019, konsumen berkesempatan mendapatkan direct gift helm ekslusif.

Bagi konsumen yang melakukan pembelian All New Honda Vario 125 akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher pulsa senilai Rp 150 ribu dengan cara mengambil undian di pohon rezeki.

AHM dan TDM juga menggelar promo Repeat Order dan Trade In berupa potongan harga hingga Rp 1 juta bagi konsumen yang ingin memiliki sepeda motor All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150.

Program ini berlaku untuk pembelian ulang bagi konsumen yang telah memiliki motor Honda BeAT series, Honda Vario 110, Honda Vario 125 dan seluruh tipe cub Honda.

Potongan harga juga bisa didapatkan bagi konsumen yang ingin menukarkan sepeda motor miliknya.

Para pelanggan All New honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 di seluruh jaringan dealer Honda berkesempatan mendapat hadiah undian 1 unit All New Honda PCX Hybrid.

Undian akan dilaksanakan pada akhir periode program dan akan di undi oleh TDM pada acara Honda Matic Premium Day pada April mendatang. (ana/*)