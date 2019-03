Undang Calum Scott, Istri Orang Kaya Indonesia Hary Tanoesoedibjo Rayakan Ultah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liliana Tanoesoedibjo dikenal merupakan istri dari pengusaha kaya sekaligus politikus, Hary Tanoesoedibjo.

Meski berstatus sebagai istri dari pengusaha kaya, Liliana Tanoesoedibjojuga merupakan seorang wanita karir yang juga memiliki bisnis yang sukses.

Tepat pada Jumat (15/3/2019) kemarin Liliana Tanoesoedibjo merayakan hari ulang tahunnya yang ke 52.

Di momen perayaan ulang tahunnya kali ini, istri Hary Tanoesoedibjo itu menghabiskan waktu dengan keluarga, rekan bisnis, kenalan dan teman-temannya.

Seperti biasa, tahun ini Liliana Tanoesoedibjo menggelar acara ulang tahunnya dengan mewah.

Tak tanggung-tanggung perayaan ulang tahun ibu lima anak ini digelar di Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

Menelusuri akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo terdapat unggahan video perayaan ulang tahun istri Harry Tanoesoedibjo itu.

Terdapat caption berupa ucapan doan dan syukur dari Liliana Tanoesoedibjo atas hari ulang tahunnya.

Ia menuliskan "Thankyou God for the amazing years in my life guide me and lead me so I can be the light of this world #birthdaycelebration"

Instagram.com/ @maiaestiantyreal/@ferrysal1m/@allthesashes Potret perayaan ulang tahun Liliana Tanoesoedibjo yang juga dihadiri Calum Scott.

Melihat unggahan video itu, terlihata gambaran suasana pesta ulang tahun Liliana Tanoesoedibjo.