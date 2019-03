Bukan karena Dimadu atau KDRT, Ashanty Pernah Minta Cerai dari Anang karena Derita Penyakit Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty dikenal sebagai salah satu gambaran keluarga artis yang harmonis. Keluarga mereka jarang diterpa gosip miring soal prahara rumah tangga, meski Anang punya masa lalu tak mulus saat berumah tangga dengan Krisdayanti.

Lantas apa resep keawetan rumah tangga Ashanty-Anang selama ini?

Dalam sebuah tayangan infotainment pada Jumat (15/3/2019) kemarin, Ashanty blak-blakan mengungkap alasannya bisa hidup harmonis dengan Anang.

Ibu sambung Aurel dan Azriel ini mengaku tidak menikah dengan Anang karena harta, melainkan karena merasa nyaman dan kecocokan.

"Ini sampai saat ini ya, kita nggak tahu suatu saat kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sampai hari ini kita berpegang bahwa kita ini menikah bukan karena wah ini banyak duit atau wah ini apa ini apa nggak ada," kata Ashanty, dikutip dari Nakita.

"Kita menikah karena kita merasa nyaman dan ini memang sudah menjadi selain jodoh kita juga merasa banyak kecocokan, kita sudah melewati hidup yang pasti nggak selalu senang pada saat kita ada up and down juga," imbuhnya.

Meski demikian, perempuan 34 tahun ini tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan Anang Hermansyah bila lelaki itu melakukan dua hal berikut.

Ashanty mengatakan akan meninggalkan Anang Hermansyah apabila ayah empat anak tersebut melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan.

Meski sudah 9 tahun menikah, Ashanty akan minta cerai dari lelaki asal Jember itu bila dua hal tersebut dilanggar.