Promo KFC Beli 3 Gratis 1 Berlaku hingga Tanggal 22 Maret 2019, Buruan Serbu Sekarang Juga!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saat ini KFC kembali memberikan promo menarik yakni Makan Ber-4, Bayar 3 di semua outlet KFC di seluruh Indonesia.

Sehingga dengan promo ini, kamu bisa membeli paket KFC Theatic Value yang cocok di kantong kamu saat ini.

Sebab, dengan promo ini, kamu bisa membeli empat paket super besar 1 dan hanya membayar untuk tiga paket saja.

Untuk ayam goreng super besar pilihannya pun bermacam-macam kamu bisa memilih Hot Cirspy Chicke (HCC) atau Original Recipe (OR) atau bisa juga menggabungkan semuanya.

Tidak hanya itu, promo beli 3 gratis 1 dari KFC ini berlaku di semua outlet di seluruh Indonesia mulai 18 hingga 22 Maret 2019 mendatang.

Perlu diketahui, promo Makan Ber-4 Bayar 3 berlaku untuk pemesanan Dine-in, Take Away dan Drive Thru.

Promo ini tidak berlaku untuk pemesanan Home Delivery di 14022.

Namun sebelumnya, sebaiknya kamu memperhatikan syarat dan ketentuannya dari Promo KFC ini.

Syarat dan Ketentuan

1. GRATIS 1 (satu) paket Super Besar 1 tiap pembelian 3 (tiga) paket Super Besar 1

2. Berlaku untuk HCC, O.R. atau Mix

3. Berlaku untuk Dine-in, Take Away dan Drive-thru

4. Tidak berlaku untuk Home Delivery

5. Berlaku pada 18-22 Maret 2019

Tidak hanya itu, kamu juga bisa mendapatkan cashback hingga 50 persen untuk transaksi di KFC dengan menggunakan DANA.

DANA (Katalog Promosi)

Cashback 50 persen dari DANA di KFC ini hanya berlaku setiap hari Senin hingga 30 Juni 2019 mendatang.

Tunggu apalagi, segera ajak teman, kerabat dan keluargamu untuk menikmati berbagai promo menarik di KFC dan melakukan transaksi dengan menggunakan DANA.

(TribunTravel.com/GigihPrayitno)

Artikel ini telah tayang di Tribuntravel.com dengan judul Promo KFC - BELI 3 GRATIS 1 untuk pembelian PAKET SUPER BESAR 1, Simak Syarat dan Ketentuannya