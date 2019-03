Promo Pembelian All New Nissan Serena dan All New Nissan Livina Selama Pameran di Chandra

All New Nissan Livina

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - .

Masyarakat Lampung dapat melihat langsung All New Nissan Serena dan All New Nissan Livina dalam pameran otomotif yang digelar di Chandra Superstore Tanjungkarang, Senin (18/3/2019).

Supervisor Nissan Labuhan Ratu, Robin Ferdy mengatakan, pameran ini sendiri berlangsung tanggal 18 hingga 24 Maret 2019.

Sebelumnya, All New Nissan Serena dan All New Nissan Livina juga telah secara resmi diluncurkan PT Nissan Motor Indonesia (NMI) pada 19 Februari 2019, di Jakarta.

"Kami juga menggelar test drive bagi konsumen yang ingin menjajal langsung rasanya berkendara dengan unit All New Nissan Livina," jelasnya, Senin (18/3/2019).

Nissan menargetkan sebanyak 40 hingga 50 unit kendaraan All New Nissan Serena dan Livina terbaru ini.

Terkait dengan harga, All New Nissan Livina ditawarkan dengan harga OTR Lampung antara Rp 204.000.000 hingga Rp 272.900.000.

Selanjutnya, All New Nissan Serena ditawarkan dengan harga OTR Lampung sebesar Rp 458.600.000 hingga Rp 478.900.000.

Untuk memanjakan konsumen, Nissan juga memberikan program khusus bagi konsumen yang memiliki kedua unit terbaru Nissan dan melakukan pembelian selama pameran berlangsung.

Yaitu, gratis kaca film depan Vcool dan subsidi Trade In senilai Rp 3 juta bagi konsumen yang membeli All New Nissan Livina tipe VE.

Kemudian promo bunga 0 persen untuk 6 bulan, serta DP murah sebesar Rp 35 jutaan untuk konsumen yang membeli All New Nissan Livina.

"Dari semenjak dilaunching pada Februari lalu, sampai dengan saat ini sudah ada lebih dari 20 unit yang dipesan dan akan segera didistribusikan kepada konsumen," imbuhnya.



(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)