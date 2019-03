Kenalkan Ekonomi Digital, XL Axiata Gelar Youth Town Hall 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDA ACEH - Guna lebih mengenalkan dinamika ekonomi digital di Indonesia serta korelasi dengan peluang karir di masa depan bagi anak-anak muda Indonesia, PT XL Axiata TBK (XL Axiata) melalui program XL Future Leaders menggelar acara Youth Town Hall 2019.

Acara ini digelar di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (18/3).

Group Head Corporate Communications XL Axiata Tri Wahyuningsih mengatakan, sesuai program XL Future Leaders, XL Axiata perlu mengenalkan lebih jauh mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Terutama para mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja dan mengembangkan potensi dirinya.

Melalui acara ini, XL Axiata sekaligus mendorong mahasiswa Aceh untuk tidak ragu berkarya dan memajukan industri digital nasional.

"Dengan demikian, mereka pun akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi digital nasional yang menjadi tumpuan ekonomi Indonesia di masa depan," jelas dia dalam rilisnya, Selasa, 19 Maret 2019.

Youth Town Hall ini lanjut dia, antara lain bertujuan menyiapkan anak-anak muda Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi mereka sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul di era Revolusi Industri 4.0.

• Promo Kuota Internet IM3 Ooredoo Paket 36 GB 12 bulan, Juga Promo Kuota Internet Telkomsel dan XL

• XL Axiata Akan Donasi Kuota di Sekolah Pelosok Luar Pulau Jawa

Dengan demikian, mahasiswa akan bisa menyiapkan dirinya menghadapi tantangan yang ada di era digital, baik untuk berkarir sebagai tenaga profesional maupun mengambil langkah sebagai pelaku bisnis.

Dalam acara yang dirancang interaktif ini, mahasiswa bisa bertanya dan berdiskusi dengan para pembicara yang telah memiliki pengalaman cukup banyak di industri berbasis teknologi digital.

Tampil sebagai pembicara utama di acara bertema “IoT as Now Solution to Make Life Easier” ini Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono, yang berbicara mengenai revolusi industri 4.0 serta mengenalkan apa itu Internet of Thing (IoT), juga contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari.