Keren, Via Vallen Goyang Rusia dengan Dangdut Koplo! Inilah Deretan Dangdut Koplo Terpopuler 2019

ILUSTRASI konser Via Vallen - Pedangdut Via Vallen akan tampil di Rusia

Via Vallen Goyang Rusia dengan Dangdut Koplo, Ini Deratan Dangdut Koplo Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Via Vallen ke Rusia. Penyanyi dangdut Indonesia asal Jawa Timur Via Vallen akan tampil dengan lagu dangdut di Rusia 21 Maret 2019. Yes, dangdut koplo Via Vallen merambah Rusia!

Sebelumnya, Via Vallen memang pernah menginjakan kaki di Rusia. Hanya saja, kala itu Via Vallen tidak menggelar konser dangdut, melainkan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia.

Kini, Via Vallen akan menggoyang Rusia dengan lagu-lagu dangdut koplo andalan yang digemari publik dangdut Indonesia.

Via Vallen ke Rusia dalam rangka mengisi acara The Second Internasional Professional Awards Ceremony 2019.

Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggan tersendiria bagi Via Vallen.

Ini merupakan kali kedua Via Vallen bertolak ke Rusia.

Sejak sebelumnya Via juga pernah menginjakkan kakinya di Rusia saat menyaksikan Piala Dunia yang digelar di Rusia.

Saat itu Via yang ikut menyaksikan pertandingan piala dunia di Rusia mengenakan konstum berupa kaus dan jaket hitam bertulishkan salah satu club sepak bola internasional Manchester United.

Di Rusia, Via Vallen bakal menyanyi lagu apa?