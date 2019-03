Emosi Kepergok Berduaan di Rumah Kontrakan, Suami Banting Istri di Hadapan Selingkuhan

CU (kaus putih), warga Desa Keromongan, Kecamatan Martapura, Kecamatan OKU Timur, Sumatera Selatan, diringkus Tekab 308 Polres Way Kanan karena diduga menganiaya istrinya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Seorang suami asal OKU Timur, Sumatera Selatan, tega membanting istri pertamanya di hadapan istri siri.

Peritsiwa suami banting istri ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kampung Way Pisang, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, Provinsi Lampung.

Diketahui suami yang membanting istrinya itu berinsial CU.

CU, sang suami membanting istri pertamanya, As, pada Selasa, 12 Maret 2019 lalu.

Mendapat perlakuan kekerasan, As melaporkan CU ke Polres Way Kanan.

Berdasarkan laporan tersebut, polisi menangkap CU di rumah kontrakannya, Selasa, 19 Maret 2019.

"CU diamankan berdasarkan laporan aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap korban As," kata Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Yuda Wiranegara, mewakili Kapolres AKBP Andy Siswantoro, Rabu, 20 Maret 2019.

Penganiayaan terjadi saat As memergoki suaminya bersama seorang wanita di sebuah rumah kontrakan.

Yuda menjelaskan, penganiayaan bermula saat As bersama temannya, Dewi, mencari suaminya, Senin, 11 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB.

Alasannya, CU sudah lama tidak pulang ke rumah.