Bawakan Dangdut Koplo Tampil di Rusia, Via Vallen Juga Diganjar Penghargaan BraVo Awards 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi dangdut Via Vallen menerima penghargaan di dunia internasional. Penyanyi dangdut koplo asal Jawa Timur ini mendulang prestasi di Rusia.

Via Vallen tak hanya datang ke Rusia untuk menggetarkan negeri Vladimir Putin dengan goyang dangdut koplo semata.

Penyanyi yang populer dengan lagu Sayang dan lagu-lagu koplo lain, diketahui mendapat undangan pentas di Rusia beberapa hari lalu.

Via Vallen tampil sepanggung bersama penyanyi dunia seperti Michael Bolton, Timbaland, dan Leona Lewis.

Satu lagi penyanyi Indonesia yang menuai apresiasi internasional. Setelah Agnez Mo yang meraih penghargaan di AS, kini giliran penyanyi dangdut Via Vallen.

Pada Kamis (21/3/2019), Via menerima penghargaan sebagai Special Guest from Indonesia dari ajang BraVo Awards 2019 yang berlangsung di The State Kremlin Palace, Moskow, Rusia.

"Thankyou bravo premia for having me and this appreciation. Bravo music dangdut Indonesia. #bravopremia #moskow," tulis Via di akun Instagram miliknya, @viavallen, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (23/3/2019).

Pelantun "Sayang" ini mengucap syukur, terima kasih, dan mengekspresikan rasa bahagia serta bangganya karena tak menyangka bisa memperoleh apresiasi dari luar Indonesia.

"Alhamdulillah. Thankyou so much to Allah Swt for everything in my life. Thankyou my parents, my family who always support me all the time. Thanks to my team Viva Management, Ascada Music Indonesia and also the biggest thanks to vyanisTy who always support me whatever I am," tulis Via.