Bersantai di Lapangan Amor Yosomulyo Kota Metro, Remaja Ini Ponselnya Dirampas dan Ditusuk 2 Pelaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Berniat menikmati suasana malam di bawah semburat bulan purnama dan hembusan angin sepoi-sepoi di pojok Lapangan Amor Yosomulyo, AH, warga Metro Pusat, malah ketiban apes.

Peristiwa naas berawal, ketika pelajar 15 tahun itu bersama kedua rekannya BP dan DA tengah duduk-duduk santai aka (as known as) nongkrong ala kids jaman now di warung pojok Lapangan Amor, sekitar pukul 20.30 WIB, Kamis (21/3/2019).

Tak berselang lama, datanglah duo bandit tanggung menunggangi Honda Beat merah BE 5433 PX.

Keduanya adalah Galang Saputra berusia 21 tahun warga Metro Pusat dan Agung Prayoga berusia 18 tahun warga Metro Timur.

Bermodalkan sebilah badik tajam, tanpa banyak bacot, keduanya langsung menodong korban.

Kemudian keduanya merampas handphone AH dan berusaha kabur dengan sepeda motornya.

Tak disangka korban melawan.

"Kaki pelaku dipegang korban. Pelaku lalu menujah tangan AH. Nah, teman korban kemudian lari dan teriak minta tolong warga. Lalu datang masyarakat dari perumahan PNS langsung mengejar dan menangkap pelaku," beber Kapolsek Metro Pusat, Ajun Komisaris Suhadro, (Jumat 22/3/2019).

Masyarakat kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas Yosomulyo dan Polsek Metro Pusat yang langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku.

Korban sendiri dilarikan ke RSUD Ahmad Yani.

"Korban AH mengalami luka tusuk sebanyak empat lubang. Yaitu di tangan sebelah kiri, bahu kiri, bahu kanan, dan di bawah ketiak sebelah kiri," beber Kapolsek seraya menambahkan kedua tersangka dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi mengamankan barang bukti (BB) sebilah badik dan satu unit sepeda motor milik pelaku.

Keduanya dibidik Pasal 365 KUHP, dengan ancaman maksimal 12 tahun kurungan penjara.

