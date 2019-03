Daftar Harga Mobil Suzuki Ertiga Maret 2019, Ada Diskon Rp 20 Juta untuk Ertiga Sport 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar harga Mobil Suzuki Ertiga Bulan Maret 2019.

All New Ertiga Sport dan All New Ertiga. Ada diskon hingga Rp 20 juta.

Tipe dan Harga

ALL NEW ERTIGA SPORT (SS M/T) Rp 241.000.000

ALL NEW ERTIGA SPORT (SS A/T) Rp 251.500.000

ALL NEW ERTIGA (GA M/T) Rp 196.000.000

ALL NEW ERTIGA (GL M/T) Rp 215.500.000

ALL NEW ERTIGA (GL A/T) Rp 226.000.000

ALL NEW ERTIGA (GX M/T) Rp 229.500.000

ALL NEW ERTIGA (GX A/T) Rp 240.000.000