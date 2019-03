Peringatan HUT Tanggamus ke 22 dan HUT Lampung ke 55, Pemkab Laksanakan Berbagai Kegiatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG -- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tanggamus yang ke 22 dan HUT Provinsi Lampung ke 55, Pemkab Tanggamus menggelar Upacara di Lapangan Merdeka Kota Agung, Kamis (21/3).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani dan Komandan Upacara Camat Ulubelu Yosa Sumbala.

Upacara dihadiri juga oleh Mantan Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan, Wakil Bupati Hi. AM. Syafi'i, Forkopimda Tanggamus, Pimpinan instansi vertikal, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

Ziarah Makam pahlawan dalam rangka HUT ke 22 kabupaten tanggamus (Rls/kominfo)

Dalam upacara yang diikuti seluruh ASN dilingkungan Pemkab Tanggamus, anggota TNI/Polri, para pelajar dan Ormas ini, ditampilkan juga aksi Drumband oleh SDN 4 Kuripan dan SUPM Kota Agung.

Kemudian pembacaan sejarah singkat berdirinya Kabupaten Tanggamus oleh Ketua DPRD Tanggamus, Pembacaan Pembukaan Undang Undang Dasar 45 oleh Camat Kota Agung Syarif Zulkarnain serta pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada 50 orang PNS.

Bupati Tanggamus Dewi Handajani dalam amanatnya menyampaikan bahwa peringatan HUT ini hendaknya menjadi motivasi untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus.

Bupati dan Wakil bupati tanggamus ziarah makam pahlawan (Rls/kominfo)

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada para pendiri dan pemimpin Kabupaten Tanggamus selama ini."Mari kita jadikan setiap untaian peristiwa yang penuh hikmah. Terima kasih kepada pendiri dan pemimpin Kabupaten Tanggamus sebelumnya. Marilah kita satukan tekad sesuai visi Kabupaten Tanggamus yaitu, Tangguh, Agamis, Mandiri dan Sejahtera," kata Bupati.

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan dengan karya dan prestasi, yang dibingkai catatan perjalanan hari ini dan kedepan dengan kerja yang produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih gemilang.

Bupati juga menjelaskan tentang program pembangunan Tanggamus kedepan. "Di tahun 2019 ini pula kita akan mulai rencana pembangunan jalan lingkar luar Gisting - Kota Agung, yaitu sebagai alternatif jalur Batu Keramat. Ini merupakan antisipasi kita terhadap kondisi jalan nasional di Batu Keramat yang rawan longsor. Jalan lingkar luar tersebut akan menghubungkan Gisting dan Kota Agung dengan perkiraan panjang 19 km, di tahun anggaran 2019 telah dianggarkan untuk studi kelayakan jalan tersebut," jelas Bupati.

Bupati juga berpesan, bahwa tahun ini merupakan Tahun Politik, dimana kita akan melaksanakan Pemilihan DPRD Kabupaten hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. "Kita ingin pada saat pelaksanaan Pesta Demokrasl tanggal 17 April esok dapat berjalan aman, sukses dan lancar.