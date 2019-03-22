VIDEO LIVE STREAMING Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Sore Ini Pukul 15.30 WIB

Video LIve Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Kualifikasi AFC U-23 2020.

VIDEO LIVE STREAMING Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Sore Ini Pukul 15.30 WIB
kompas.com
VIDEO LIVE STREAMING Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Jumat 22 Maret 2019 Pukul 15.30 WIB 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video LIve Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Kualifikasi AFC U-23 2020.

Pada laga perdana, Timnas U-23 Indonesia akan bertemu dengan Timnas U-23 Thailand.

Laga Timnas U-23 Indonesia vs Timnas U-23 Thailand digelar di Hanoi Vietnam, Jumat 22 Maret 2019 pukul 15.30 WIB.

Laga Timnas U-23 Indonesia vs Timnas U-23 Thailand disiarkan live atau Live Streaming RCTI.

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Setelah Thailand, Timnas U-23 Indonesia akan melakoni laga lanjutakan Grup K Kualifikasi AFC U-23.

Minggu 24 Maret 2019, Timnas U-23 akan menghadapi Vietnam, lalu Brunai Darussalam pada Selasa 26 Maret 2019.

Sebelumnya, Timnas U-22 Indonesia dan Timnas U-22 Thailand bertemu di final Piala AFF U-22 2019.

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Tags
Timnas U-23 Indonesia Vs Thailand
Kualifikasi Piala AFC U-23 2020
Timnas U-23 Indonesia
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Editor: Daniel Tri Hardanto
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