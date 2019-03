VIDEO Live Streaming Italia vs Finlandia, Minggu (24/3/2019) Jam 02.45 Wib

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Supersoccer TV! LINK Live Streaming Italia vs Finlandia Kualifikasi Piala Eropa 2020 Malam Ini

Laga Italia vs Finlandia di kualifikasi Piala Eropa 2020 berlangsung Minggu (24/3/2019) via my supersoccer tv

Jadwal siaran langsung Italia vs Finlandia secara via link live streaming dan live supersoccer tv dimulai pukul 02.45 Wib.

Live Streaming Italia vs Finlandia dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2020 dapat ditonton di situs supersoccer.tv ( link streaming supersoccer tv ada di tubuh berita ini)

Timnas Italia kebagian menjadi tuan rumah di Friuli untuk meladeni Finlandia dalam partai Grup J, Minggu pukul 02.45 WIB.

Bagi Gli Azzurri, kemenangan meyakinkan dibutuhkan guna mengenyahkan keraguan terhadap racikan pelatih Roberto Mancini.

Maklum, selama dibesut Mancini, Italia tak pernah benar-benar meyakinkan karena tiga kemenangan mereka berujung dengan margin satu gol saja.

Dalam 5 partai teraktual, skor minimalis menghiasi kiprah Giorgio Chiellini dkk, masing-masing kontra Portugal (kalah 0-1), Ukraina (1-1), Polandia (1-0), Portugal (0-0), serta Amerika Serikat (1-0).

Gianluigi Buffon (kedua dari kiri) memeluk Andrea Barzagli setelah timnas Italia bermain imbang 0-0 dengan Swedia pada partai kedua play-off Kualifikasi Piala Dunia 2018 di Stadion Giuseppe MEazza, Selasa (14/11/2017) dini hari WIB. (AFP PHOTO)

IMBAS POSITIF ROBERTO MANCINI

Kapten timnas Italia, Giorgio Chiellini, mengungkap imbas positif yang diberikan oleh pelatih Roberto Mancini bagi skuat Gli Azzurri.

Roberto Mancini memang belum terlalu lama menangani timnas Italia.

Kesempatan menjadi juru taktik timnas Italia baru didapatkan Roberto Mancini per 14 Mei 2018, alias belum genap satu tahun.