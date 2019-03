Buka Fun Walk HUT Ke-38 PTBA, Herman HN Sebut-sebut Nama Jokowi

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN (memegang mikrofon) melepas peserta Fun Walk HUT Ke-38 PTBA di Lapangan ABC PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu, 24 Maret 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Puncak peringatan HUT Ke-38 PT Bukit Asam (PTBA), digelar Fun Walk di Lapangan ABC PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu, 24 Maret 2019.

Adapun rangkaian puncak HUT PTBA bertema "New Spirit Toward Beyond Coal" dibagi dalam dua sesi.

Pertama Lari Maraton 10 Kilometer dan diikuti dengan Jalan Sehat 3 Kilometer.

Para peserta Fun Walk dilepas oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

Herman HN mengucapkan selamat kepada PTBA atas hari jadi yang ke-38.

"Saya selaku (pimpinan) Pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun ke-38. Mudah-mudahan PTBA tetap jaya terus," sebutnya.

Herman pun berharap PTBA mampu untuk terus berkomitmen dalam membangun NKRI.

• PTBA Unit Pelabuhan Tarahan Pecahkan Rekor Penanaman Bambu oleh MURI

• PTBA Raih Asia’s Most Trusted Company 2017

"Mudah-mudahan PTBA terus berkontribusi dalam membangun bangsa bersama Presiden kita, Joko Widodo, sehingga bangsa ini bisa maju, aman, dan tenteram," tandasnya.

Dalam perhelatan ini, para peserta Fun Walk dihibur dengan penampilan Wali Band dan Rara Lida, juara Liga Dangdut Indonesia.

Sebelum penampilan bintang utama, peserta dihibur dengan penampilan Bara Band asuhan PTBA.

Selain itu, peserta yang beruntung bakal mendapatkan doorprize.

Hadiah yang disediakan sangat menarik, di antaranya, umrah, televisi, sepeda, kulkas, dan sepeda motor. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)