CEO Perseru Badak Lampung FC Akhirnya Bersuara: Kami Akan Buat Lampung Berjaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG – Setelah resmi memperkenalkan diri melalui akun Instagram resminya @badaklampungfc, CEO atau Direktur Utama Perseru Badak Lampung FC, Marco Gracia Paulo akhirnya mengeluarkan statemen pertamanya.

Pria yang mengakuisisi Perseru Serui dan mengubahnya menjadi Perseru Badak Lampung FC tersebut berstatemen dalam video singkat berdurasi satu menit yang diunggah oleh akun Instagram resmi PBL FC.

“Hi semua. Say hello to our big boss @marco_enzo (Marco Gracia Paulo). Dia adalah visioner kami! Mari kita semua beri support (dukungan) dan mempercayainya, bahwa dia (Marco) akan membawa kemenangan untuk @badaklampungfc dan Provinsi Lampung!” bunyi caption dalam unggahan video tersebut.

Berikut pernyataan singkat mantan CEO Pelita Bandung Raya yang dikutip Tribunlampung.co.id melalui akun Instagram @badaklampungfc yang diunggah pukul 19.30 WIB.

Saya Marco Gracia Paulo.

Saya CEO atau Direktur Utama dari Badak Lampung FC.

Saya sangat excited untuk memulai project ini.

Karena saya percaya, ini akan menjadi breaktrough dalam manajemen klub sepakbola profesional di Indonesia.

Tentunya Lampung punya kultur sepakbola yang sangat kuat.

Kita punya tiga klub di Lampung yang punya sejarah yang sangat kuat.

Tetapi sudah cukup lama Lampung menunggu-nunggu untuk sebuah era kejayaan sepakbola di Lampung.

Dan Ini yang akan kami bangun, bukan hanya kami mau capai prestasinya, tetapi kami akan bangun blueprint sepakbola dengan kerja sama yang solid dari semua stakeholder di Lampung.

Kita akan membuat Lampung berjaya di sepakbola.

Sampai berita ini diturunkan, Tribunlampung.co.id masih mencoba mengonfirmasikan ke manajemen PBL FC.

Sebelumnya, salah seorang pemain PBL FC Dalmiansyah Matutu yang dikonfirmasi mengenai akun Instagram resmi PBL FC membenarkan, jika akun @badaklampungfc merupakan akun resmi klub.

“Iya, benar Mas,” singkat pemain kelahiran Kalianda, Lampung Selatan tersebut melalui pesan Whatsapp, Minggu 24 Maret 2019 malam.

Link akun Instagram resmi https://www.instagram.com/badaklampungfc/

Link fanpage Facebook resmi https://www.facebook.com/PerseruBadakLampungFc/

(Tribunlampung.co.id/Noval Andriansyah)