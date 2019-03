EY (kiri) dan BI ditangkap Polres Way Kanan karena diduga menjadi pengedar sabu.

Berpartner dengan Buruh, Ibu Rumah Tangga di Lampung Jadi Pengedar Sabu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Seorang ibu rumah tangga di Way Kanan, Lampung ditangkap karena diduga menjadi pengedar sabu.

Wanita berisinial EY (38) itu tercatat sebagai warga Kampung Giham, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

Ia ditangkap bersama rekannya, BI (38).

Pria yang berprofesi sebagai buruh itu berdomisili di Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

EY dan BI diringkus anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan di Kampung Talang Kangkung, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, Sabtu, 23 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasat Narkoba Iptu Andre Try Putra menjelaskan, kedua tersangka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat.

"Saat petugas melakukan pengintaian di lokasi, datanglah EY dan BI. Keduanya langsung diamankan," kata Andre, Senin, 25 Maret 2019.

Saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 1,55 gram di dalam casing ponsel Sunberry di tangan EY.

Sabu tersebut dibungkus kertas tisu.

Sementara dari tangan BI, polisi menyita dua ponsel.

Selanjutnya kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Keduanya akan dikenai pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama 20 tahun. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)