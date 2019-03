Giorgino Abraham, Mantan Irish Bella Ungkap Sosok Kekasih Baru 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan pacar Irish Bella, Giorgino Abraham akhirnya menguak sosok kekasih barunya ke publik.

Pasca sebelumnya Giorgino Abraham dikabarkan belum Move On dari mantan kekasihnya Irish Bella yang bakal segera menikah.

Uniknya keberanian mantan pacar Irish Bella, Giorgino Abraham untuk go public mengenai kisah asmara tersebut.

Dalam postingan terbarunya, Giorgino Abraham mengunggah foto dirinya bersama seoragn wanita.

Wanita tersebut bernama Ailish ferguson seorang model sekaligus presenter TV.

Nampak pada foto tersebut, Giorgino Abraham dan Ailish Ferguson kompak memakai kaos dengan warna senada.

Disekelilinganya terlihat balon berbentuk buah nanas dan balon yang berwarna warni.

"stand tall like a pineapple. wear a crown. It might be sharp from the outside but is sweet on the," tulis Giorgino Abraham.

Jika diartikan ke bahasa indonesia menjadi , "berdiri tegak seperti nanas. pakai mahkota. Mungkin tajam dari luar tetapi manis di dalam. selamat ulang tahun untukmu acush," tulis Giorgino.

Sontak postingan Giorgino Abraham ini langsung mendapatkan komentar dari Warganet.

mecca_mediccaAkhirnyaaaa long last bang jono dijaga tu mbk ailishnya