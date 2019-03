Sinopsis Film xXx: The Return of Xander Cage dan Dark Drive yang Tayang di Bioskop TransTV Malam Ini

Film xXx: The Return of Xander Cage tayang malam ini, Senin (25/3/2019) di Bioskop TransTV mulai pukul 21.30 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Malam ini, Senin (25/3/2019), ada dua film keren yang bakal tayang di Bioskop Trans TV.

Dua film tersebut adalah 'xXx: The Return of Xander Cage' yang akan ditayangkan pada pukul 21.30 WIB dan 'Hard Drive yang bakal tayang pada pukul 23.30 WIB.

Dan memang kedua film ini menghadirkan satu tema menarik yakni aksi balapan mobil.

Sehingga tentunya kedua film ini menghadirkan adegan-adegan memacu kendaraan yang tentunya bakal membuat andrenalin mengalir deras.

Makanya sangat sayang bila kedua film ini dilewatkan begitu saja.

Sinopsis xXx: The Return of Xander Cage

Film 'xXx: The Return of Xander Cage' ini merupakan sekuel ketiga dari film 'xXx' (2002) dan 'xXx: State of the Union'.

Pada saat pemutaran perdananya, sekuel film ini sangat ditunggu-tunggu lantaran Vin Diesel yang sebagai aktor utamanya akan bertemu dengan lawan yang sama tangguhnya, yakni Jet Li.

Namun sayang ketika itu Jet Li keluar dari proyek film ini dan digantikan oleh Donnie Yen.

Dikutip dari posfilm.com, xXx: The Return of Xander Cage menceritakan tentang Xander Cage (Vin Diesel) yang merupakan atlet olahraga ekstrem.