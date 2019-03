VIDEO - Promo All New Ertiga Suzuki Sport di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Persada Lampung Raya me-launching All New Ertiga Suzuki Sport.

All New Ertiga ini ada pemutakhiran 11 fitur dibandingkan rilisan produk All New Ertiga sebelumnya.

Operasional Manager PT Persada Lampung Raya Wibowo Santoso mengatakan, tampilan All New Ertiga Suzuki Sport ini lebih modern, agresif, dan sporty dengan 11 pembaruan fitur mutakhir yang semakin memberikan keamanan dan kenyamanan untuk konsumen.

"Kehadiran All New Ertiga Suzuki Sport ini akan semakin menguatkan posisi Suzuki di segmen LMPV, terutama di Bandar Lampung. Kami memasang target penjualan meningkat 20 persen atau 15 unit tiap bulannya dibandingkan sebelumnya," beber Wibowo dalam konferensi pers yang digelar di diler PT Persada Lampung Raya Jalan ZA Pagar Alam Nomor 2, Sabtu (23/3/2019) sore.

Produk baru ini menyasar keluarga yang ingin tampil lebih sporty, elegan, dengan segala kenyamanan yang ditawarkan.

"Kami menawarkan skema menarik untuk pelanggan. Termasuk setiap pembelian All New Ertiga Suzuki Sport akan mendapatkan satu unit iPhone X," promonya.

Branch Manager PT Persada Lampung Raya Desva Maria menambahkan, mengenai 11 keunggulan fitur pemutakhiran yang disematkan di All New Ertiga Suzuki Sport.

Di antaranya pada bagian depan dan samping (body kit) terdapat upper & lower front grille.

Lalu pada bagian bawah ada front under spoiler, lalu ada side under spoiler (right & left), rear upper spoiler dan rear under spoiler.

Penambahan tersebut dilengkapi Emblem Suzuki Sport di buritan untuk memperkuat citra sporty.