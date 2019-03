Lirik dan Chord Kunci Gitar Lagu 'Lungaku' Guyon Waton, Lagu dan Video Terbaru Nella Kharisma

Berikut ini lirik lagu dan chord kunci gitar dari Guyon Waton berjudul 'Lungaku'.

Kunci Gitar GuyonWaton - Lungaku

(Intro) F C F C G F G

C Em Am

ademe angin wengi

G F Em Dm G

ra mampu nambani panase neng ati

C Em Am

atiku mbok gawe loro

G F Em Dm G

amergo kuciwo tresnoku mbok paro

E Am G

ora nyongko kowe tego tenan

F Dm G

nglarani aku sing njogo tenanan