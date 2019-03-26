Advertorial

Penerimaan Mahasiswa Akademi Kebidanan Wira Buana Metro

AKADEMI KEBIDANAN WIRA BUANA METRO Menerima Mahasiswa Baru TA 2019 INFORMASI PENDAFTARAN GEDUNG AKBID WIRA BUANA METRO

Penerimaan Mahasiswa Akademi Kebidanan Wira Buana Metro
Istimewa
Menerima Mahasiswa Baru TA 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO -
AKADEMI KEBIDANAN
WIRA BUANA METRO

Menerima Mahasiswa Baru TA 2019
INFORMASI PENDAFTARAN

GEDUNG AKBID WIRA BUANA METRO

JL. A H. Nasution No. 243 Yosodadi
Kota Metro Telp. 0725 49278

WIRA BUANA (Istimewa)
Website

www.akbid wirabuana.ac.id

Telp : 0725-49270, 081369076673

KETUA YAYASAN

dr. Ruskandi
Martaadmadja, Sp.A

Tags
WIRA BUANA
Penerimaan mahasiswa baru
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Editor: Advertorial Tribun Lampung
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