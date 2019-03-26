Advertorial
Penerimaan Mahasiswa Akademi Kebidanan Wira Buana Metro
AKADEMI KEBIDANAN WIRA BUANA METRO Menerima Mahasiswa Baru TA 2019 INFORMASI PENDAFTARAN GEDUNG AKBID WIRA BUANA METRO
Istimewa
Menerima Mahasiswa Baru TA 2019
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO -
AKADEMI KEBIDANAN
WIRA BUANA METRO
Menerima Mahasiswa Baru TA 2019
INFORMASI PENDAFTARAN
GEDUNG AKBID WIRA BUANA METRO
JL. A H. Nasution No. 243 Yosodadi
Kota Metro Telp. 0725 49278
WIRA BUANA (Istimewa)
Website
Telp : 0725-49270, 081369076673
KETUA YAYASAN
dr. Ruskandi
Martaadmadja, Sp.A
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Editor: Advertorial Tribun Lampung