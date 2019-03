Sepak Terjang Marco Gracia Paulo di Dunia Sepak Bola hingga Berlabuh di Perseru Badak Lampung FC

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sepak terjang pemilik Perseru Badak Lampung FC Marco Gracia Paulo terungkap. Selama ini pria misterius itu selalu disebut dengan inisial MGP.

Marco Gracia Paulo adalah aktor di balik akuisisi Perseru Serui menjadi Perseru Badak Lampung FC.

Bagaimana sepak terjang Marco Gracia Paulo di dunia sepak bola Indonesia hingga akhirnya berlabuh di Bumi Ruwa Jurai dengan klub Perseru Badak Lampung FC?

Setelah resmi memperkenalkan diri melalui akun Instagram resminya @badaklampungfc, CEO atau Direktur Utama Perseru Badak Lampung FC, Marco Gracia Paulo akhirnya mengeluarkan statemen pertamanya soal Perseru Badak Lampung.

Pria yang mengakuisisi Perseru Serui dan mengubahnya menjadi Perseru Badak Lampung FC tersebut berstatemen dalam video singkat berdurasi satu menit yang diunggah oleh akun Instagram resmi PBL FC.

“Hi semua. Say hello to our big boss @marco_enzo (Marco Gracia Paulo). Dia adalah visioner kami! Mari kita semua beri support (dukungan) dan mempercayainya, bahwa dia (Marco) akan membawa kemenangan untuk @badaklampungfc dan Provinsi Lampung!” bunyi caption dalam unggahan video tersebut.

Berikut pernyataan singkat mantan CEO Pelita Bandung Raya yang dikutip Tribunlampung.co.id melalui akun Instagram @badaklampungfc yang diunggah pukul 19.30 WIB.

Saya Marco Gracia Paulo.

Saya CEO atau Direktur Utama dari Badak Lampung FC.