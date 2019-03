Wakili Lampung Raih Beasiswa KL YES, Erisa Bersiap Setahun Belajar di Amerika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung patut berbangga dengan Erisa Oksanda, pelajar SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Siswi kelas XI ini menjadi satu di antara dua pelajar Lampung yang terpilih mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika Serikat.

Program itu adalah program beasiswa Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study 2019, dari Departemen Luar Negeri AS. Melalui beasiswa KL YES ini, pelajar SMA sederajat yang terpilih akan belajar dan tinggal dengan keluarga warga AS selama satu tahun.

"Alhamdulilah bisa lulus seleksi. Yang buat saya bangga, pesertanya cukup banyak. Ada ribuan pelajar dari seluruh Indonesia. Kuota se-Indonesia cuma 80 orang," tutur Erisa, Minggu (24/3/2019).

Tak mudah bagi putri pertama dari dua bersaudara pasangan Erwan Thaib dan Sri Safitri ini untuk lolos sebagai satu dari dua peserta asal Lampung. Ia harus mengikuti seleksi cukup panjang dan melelahkan selama setahun. Mulai Maret 2018 sampai Februari 2019, dari seleksi berkas sampai tes kelulusan.

"Seleksinya panjang. Mulai dari seleksi berkas, wawancara dengan Kedutaan AS menyangkut kepribadian dan bahasa Inggris," jelas Erisa.

"Yang paling sulit, saat seleksi nasional di Hotel Grand Alia, Prapatan, Jakarta, tiga hari dua malam. Di sana saya sempat minder. Saingannya berat-berat, dari seluruh Indonesia. Prestasi mereka hebat-hebat," tuturnya.

Sejumlah pengalaman dan prestasi mengikuti lomba turut menjadi penunjang bagi Erisa. Ia pernah menyabet juara pertama Story Telling Competition 2018 di Akademi Kebidanan Adila Lampung. Kemudian, juara kedua Story Telling Competition 2018 di SMK SMTI Bandar Lampung dan juara kedua Speech Competition dalam ajang Teknokrat English Competition 2019. Lalu, juara ketiga Story Telling Competition di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

"Saya berhasil berkat doa dan dukungan orangtua. Saya lulus sebagai finalis dan dapat beasiswa KL YES itu, Februari kemarin. Sekarang fokus menyiapkan diri, mental, supaya bisa beradaptasi di sana," kata Erisa yang rencananya berangkat ke AS pada Agustus 2019.

Selain persiapan mental, Erisa yang kerap meraih ranking pertama di kelas ini juga fokus kursus bahasa Inggris di Just Speak. Ia ingin memperdalam pengetahuan berbahasa Inggris-nya. Apalagi, bahasa Inggris akan menjadi bahasa sehari-hari Erisa di negeri Paman Sam. (Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)